Monza, fari puntati su un giocatore del Sassuolo

Il Monza prova ad accendere il proprio calciomercato con un ingresso importante proveniente da un club di Serie A. La squadra avrà bisogno di rinforzi per realizzare il sogno della massima serie, e Galliani sta già lavorando in tal senso.

GIOVANI E ITALIANI

Come annunciato dalle parole di Paolo Berlusconi, presidente del Monza, la società ha deciso di puntare su giocatori giovani e italiani, al fine di essere un modello per tanti club, per cercare di dare nuova linfa alla Nazionale che ultimamente è riuscita a sfornare sempre meno talenti nostrani. Si è alla ricerca dunque di profili freschi, giocatori con tanta voglia di dimostrare e che abbiano già un certo passato nella serie cadetta, in grado di garantire sia un rendimento sicuro, sia una certa prospettiva futura.

IPOTESI SCAMACCA

Il Monza avrebbe deciso di puntare forte sull’attaccante Gianluca Scamacca. Il ragazzo rappresenta l’identikit disegnato dal presidente del club, ovvero un ragazzo giovane, italiano e potenzialmente dal futuro brillante. Di proprietà del Sassuolo, nel corso di questa stagione è stato in prestito all’Ascoli, dove ha realizzato 9 gol in 28 presenze. Classe 1999, il calciatore fa della sua forza fisica il punto di forza, con i suoi 195cm che mettono in difficoltà molti dei difensori più esperti della serie cadetta. La trattativa con i neroverdi non è facile, ma potrebbe essere possibile trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato agli obiettivi conquistati in campionato dai biancorossi. Scamacca è tenuto d’occhio da Galliani, con il Sassuolo che attende un’offerta per iniziare la trattativa.