Monza, Galliani bussa all’Inter per un attaccante

Il Monza vuole costruire in vista della prossima stagione una rosa composta da tanti giovani italiani, sostenuti da un’ossatura di calciatori esperti e navigati in Serie B.

OBIETTIVO SERIE A

La squadra allenata da mister Brocchi nel corso della prossima stagione tenterà il grande salto verso i vertici della serie cadetta. Per riuscire in questa impresa servirà una rosa composta da un mix di giovani e giocatori navigati, un insieme di calciatori che riesca ad immedesimarsi dentro il difficile campionato di Serie B, per affrontarlo al meglio e riuscire a raggiungere la tanto desiderata Serie A.

OBIETTIVO ESPOSITO

Adriano Galliani ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter. Il classe 2002 in stagione ha collezionato in massima serie 7 presenze e 1 gol, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club di Serie A, ma non solo. Non manca la concorrenza per il Monza, che però spera di avere la meglio all’interno della trattativa riuscendo a convincere il ragazzo sul fascino del progetto dei biancorossi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito secco.