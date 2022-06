Monza, Galliani fa il punto: “Abbiamo parlato con Sensi. Su Pinamonti e Pessina…”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monz a, ha parlato a margine della premiazione per la promozione in Serie A, presso la sala della Regione Lombardia, toccando vari temi tra cui il calciomercato dei brianzoli. Dopo gli arrivi di Ranocchia e Cragno su tutti, il club ha vari obiettivi di mercato: Sensi , Pinamonti e Pessina su tutti. Queste le sue parole:

"Venerdì il raduno? Sarà emozionante, inizia una nuova avventura, che il Monza ha sognato per 110 anni. Il campionato è molto molto difficile, ci sono squadre fortissime e dobbiamo attrezzarci per disputarlo al meglio. Quante chance ci sono di arrivare a Sensi? Intanto sono arrivati due giocatori come Ranocchia e Cragno. Sensi ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare. Com’è la situazione per Pinamonti? Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso. Vediamo… Pessina? Forte anche lui, ma è un giocatore che costa molto".