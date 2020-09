Monza, Galliani: “Ibra da noi? Adesso no, ma il prossimo anno…”

L’ex amministratore delegato del Milan e attuale dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha affrontato diverse questioni legate al club brianzolo. Tra gli argomenti affrontati da Galliani uno in particolare, quello relativo a Zlatan Ibrahimovic.

“IBRA AL MONZA? MAGARI IL PROSSIMO ANNO…”

“Io e Ibra abbiamo sempre avuto un rapporto molto particolare e bello, anche se nel 2012 non ci siamo parlati per un anno e mezzo dopo la sua cessione al PSG. Ritrorvarlo qui al Monza? Sappiamo che il suo ingaggio non è molto in linea con le nostre possibilità, soprattutto adesso che siamo in Serie B, ma se dovessimo approdare nel massimo campionato magari potremmo farci un pensierino. Ho sofferto nel non andare a San Siro per la nostra partita contro il Milan, però ero stato a contatto con Berlusconi e non potevo essere allo stadio”. Così ha parlato Galliani a Telenova.

