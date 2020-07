Monza, Galliani pensa in grande: idea Pepito Rossi

Il Monza di Adriano Galliani pensa in grande e inizia a progettare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B, in cui non mancheranno le concorrenti che cercheranno di ostacolare la promozione in massima serie dei lombardi.

DOPPIO SALTO

Il Monza sta progettando la squadra per il doppio salto in due anni, dalla C alla A. Non è una missione affatto semplice e non mancheranno le difficoltà nel corso della stagione, ma nella storia recente della Serie B non sono state poche le società che sono riuscite in questa impresa. Galliani e Berlusconi lo sanno perfettamente, ed è per questo che stanno allestendo una rosa piena di qualità ed esperienza, pronta per ostacolare chiunque e lottare fino all’ultimo per la promozione diretta.

IDEA PEPITO

L’idea per l’attacco è suggestiva e ottima per entusiasmare i numerosi tifosi lombardi pronti all’avventura della Serie B: Pepito Rossi. L’attaccante ex Fiorentina e Villarreal è attualmente sotto contratto fino al 31/12/2020 con la squadra americana Salt Lake, ma a causa del lockdown per il Coronavirus non ha avuto grandi opportunità di scendere in campo. La possibilità di tornare in Italia da protagonista, rendendosi centrale nel progetto di risalita di Mister Brocchi potrebbe stuzzicare il giocatore, facendogli accettare persino una riduzione dello stipendio. La trattativa è complicata e non mancano le perplessità sulla forma fisica del ragazzo, ma non sono da escludere brusche accelerate nelle trattative.