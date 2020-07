Monza, Galliani pesca giocatori dal suo Milan: nel mirino Kucka

Il Monza di Galliani e Berlusconi in vista della prossima stagione sta progettando una rosa vincente e completa in ogni zona del campo, in modo da avere meno problemi possibili nel corso del campionato di Serie B.

ALTAMENTE COMPETITIVI

Il Monza avrà una rosa altamente competitiva. E’ il principale obiettivo di Galliani e la costruzione della rosa si sta muovendo verso questa direzione: servono giocatori dalla grande esperienza e dal rendimento garantito, possibilmente con un trascorso importante anche in categorie superiori. La strategia di Galliani in queste ultime settimane sembra molto chiara: pescare giocatori che hanno fatto parte del suo Milan, cercando di avviare trattative con agenti e giocatori di cui già conosce necessità e carattere, in modo da avere la strada spianata per la trattativa.

IL SOGNO

Il sogno per il Monza in questo momento è rappresentato da Jaraj Kucka, attualmente al Parma con un contratto in scadenza nel 2022. La trattativa non è facile, soprattutto considerata la durata dell’impegno contrattuale del giocatore con la società, ma la volontà dello sloveno potrebbe giocare un ruolo fondamentale: rendersi protagonista della salita dei lombardi in massima serie con prospettive ambiziose una volta arrivati in Serie A potrebbe essere un’opzione di carriera molto interessante. Galliani spinge per un accordo e lo sloveno riflette, mentre il Parma attende un’offerta che sia congrua alla valutazione fatta sul giocatore (circa cinque milioni di euro). Kucka e Adriano Galliani potrebbero presto ricominciare a remare nella stessa direzione, ammesso che si riesca a mettere d’accordo anche il Parma.