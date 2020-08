Monza, Galliani punta il colpo ad effetto… dalla Juventus

Non solo l’arrivo del bomber croato Maric, il Monza sogna in grande e potrebbe affidarsi ad un giovane di buonissime speranze: Luca Zanimacchia della Juventus. Il calciatore, classe 1998, ha già esordito in prima squadra con la Vecchia Signora e potrebbe essere il nuovo obiettivo di mercato del club brianzolo.

Monza: Galliani punta Zanimacchia

Reduce dall’esordio in prima squadra con la Juventus, Luca Zanimacchia, esterno d’attacco classe 1998 dell’Under-23 bianconera, sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. La fresca neopromossa in Serie B tenta la doppia salita con il sogno Serie A che può avverarsi grazie anche ad un mercato importante. Come riportato da SerieBNews.com, infatti, il club brianzolo sarebbe pronto ad acquistare il cartellino del ragazzo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Juventus chiede circa 7 milioni per lasciar partire il talento. Le società trattano…

