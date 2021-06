Monza, il colpo per Stroppa viene dalla Serie A

Ma c'è anche l'Atalanta sul calciatore argentino che a 39 anni è ancora una punta che fa gol

Dopo aver fallito l'obiettivo Serie A al primo anno in Serie B, il Monza di Berlusconi e Galliani comincia una campagna di rafforzamento sontuosa. Il club brianzolo che ripartirà non più con Brocchi sulla panchina ma con l'ex del Crotone Giovanni Stroppa, è molto attivo sul mercato. E' stato trovato l'accordo per trattenere Pirola anche il prossimo anno. I lombardi sognano poi un grande colpo da regalare a Stroppa: si tratta di Rodrigo Palacio (39), su cui sta facendo qualche ragionamento anche l'Atalanta. Il matrimonio tra Palacio e il Monza potrebbe essere una suggestione di solstizio d'estate ma forse non troppo. Anche perchè Balotelli e Boateng non rimaranno in Brianza. Il Parma ha aperto le danze negli scorsi giorni ingaggiando Buffon e il Monza potrebbe seguire a ruota convincendo proprio Palacio a scendere in B. E Galliani è pronto a usare tutte le qualità persuasive per portare l'ex Bologna alla corte di mister Stroppa.