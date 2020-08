Monza, in arrivo Donati. Pressing del Gubbio per Marconi

Adriano Galliani inizia a muovere le prime pedine del calciomercato del Monza. La squadra neopromossa in Serie B sta lavorando per costruire un mix ambizioso di giocatori giovani e rodati in serie cadetta.

IN ARRIVO DONATI

Secondo quanto riportato dal portale online Gianlucadimarzio.com, la società biancorossa sta per piazzare il colpo Giulio Donati. Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter pare che abbia già trovato un accordo con la dirigenza, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare in Lombardia per svolgere le visite mediche di rito. In stagione il terzino destro è sceso in campo per 20 volte e ha segnato una rete, dopo tanti anni passati in Bundesliga, competizione nella quale ha accumulato ben 124 presenze accompagnate da 6 assist.

OPERAZIONI IN USCITA

Non solo operazioni in entrata per il Monza: Galliani sta lavorando anche per ciò che concerne le cessioni, con Ivan Marconi che sembra ormai vicinissimo al Gubbio, squadra che milita nel girone B della Serie C. Il difensore classe 1989 nel corso della sua esperienza con i biancorossi ha collezionato 38 presenze condite da 3 reti e un assist.