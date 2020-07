Monza, obiettivo Asencio per l’attacco

Il Monza in vista della prossima stagione vuole costruire una squadra che possa puntare fin da subito alla promozione in Serie A. Per farlo serve il giusto mix di giocatori giovani e d’esperienza.

NON SOLO GYTKJAER

Adriano Galliani non intende fermarsi al solo Gytkjaer per il reparto avanzato dei biancorossi. In arrivo dovrebbe esserci almeno un altro giocatore proveniente da una categoria superiore alla Serie B, ma non solo. La società di Berlusconi, infatti, intende costruire un club giovane e ricco di calciatori di prospettiva, in modo da garantire un futuro roseo anche per le prossime stagioni.

OBIETTIVO ASENCIO

Il nuovo obiettivo per l’attacco dei Brianzoli è Raul Asencio, attaccante di proprietà del Genoa attualmente in prestito al Cosenza. Il classe 1997, malgrado la sua giovane età, vanta in serie cadetta 69 presenze condite da 17 reti, delle quali 7 nel corso dell’ultimo campionato in Calabria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare che siano già stati avviati i primi contatti tra le parti, per capire la reale fattibilità della trattativa.