Monza, possibile colpo… “Atomico”: pazza idea Giovinco

Sebastian Giovinco per il Monza. Questa la pazza idea di mercato di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi per il club brianzolo. La società punta alla clamorosa doppia promozione. Dalla C alla A in due sole stagioni. Per farlo, serve una squadra super competitiva.

Monza: sogno Giovinco

Secondo quanto si apprende da Sky, Sebastian Giovinco è il sogno, neppure tanto segreto, del Monza. I brianzoli, in cerca di un grande colpo per il ritorno in Serie A, avrebbero messo nel mirino la Formica Atomica già seguita anche dal Genoa e dal Parma. L’attaccante classe ’87 è attualmente in forza all’Al-Hilal, dove in questa stagione ha segnato 7 gol in 22 partite di campionato. L’ex giocatore anche della Nazionale e della Juventus potrebbe essere il grande colpo per puntare ad una promozione in Serie A al primo tentativo. Galliani e Berlusconi ci provano anche se l’affare resta comunque complesso sia per le varie concorrenti sia per l’ingaggio del giocatore.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE