Morata, pronto a ridursi l’ingaggio per il Milan: manca l’ok dell’Atletico

Alvaro Morata vuole vestire il rossonero la prossima stagione. L'attaccante è deciso a lasciare l'Atletico Madrid, dal quale si sentirebbe tradito per l'acquisto di Depay, e andare al Milan diviene quindi la sua priorità oggi. Perché in Italia si è trovato bene ed è ben felice di tornarci, nella speranza di ritrovare gli stimoli che finora in Spagna non ha ricevuto. Il trasferimento ha però tre problemi di fondo da risolvere. Uno è l'importante ingaggio del giocatore, cui lo stesso Alvaro ha dato la disponibilità per una netta riduzione. In questo modo passerebbe dai 6,5 milioni di euro che percepisce a Madrid ai 5 netti a stagione dei rossoneri.