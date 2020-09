Morata torna alla Juventus! Domani le visite a Torino

È proprio vero, certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E l’amore tra Morata e la Juventus non si è mai affievolito, anzi. Pirlo avrà l’attaccante che ha tanto richiesto, non sarà uno tra Suarez e Dzeko ma Alvaro Morata, che già domani sarà a Torino. È tutto fatto per il ritorno dello spagnolo in bianconero, domani sarà la giornata per le ultime pratiche burocratiche e per le visite mediche di rito.

IL RITORNO DI MORATA

Sarà un affare da 45 milioni più 9 di bonus, queste le cifre della trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid. La formula invece sarà quella del prestito con diritto di riscatto (non obbligo come sembrava in un primo momento) e la possibilità di rinnovare il prestito per un anno. Morata ripartirà dalle 27 reti in 93 partite già collezionate nel nostro campionato. Domani sarà il giorno, Morata torna alla Juventus.

LADY CR7 SORPRENDE TUTTI