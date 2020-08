Moratti ci crede: “Messi all’Inter? Zhang e Suning ci stanno lavorando…”

Massimo Moratti non fa giri di parole e assicura che, secondo lui, Lionel Messi all’Inter non è fantacalcio. Intervistato da AS, l’ex presidente nerazzurro apre al sogno di vedere La Pulce a Milano con Suning e Zhang a lavoro per provare il colpo del secolo.

Moratti: “Messi? L’Inter ci ha provato e lo farà ancora”

Prima di parlare di mercato e di futuro, Moratti ha fatto una sintesi della stagione dell’Inter partendo dal k.o. in Europa League: “L’Inter è arrivata bene alla finale, acquisendo sicurezza partita dopo partita e battendo avversari difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione in questa competizione e nel calcio questo fa la differenza. Vincere l’Europa League è molto importante, genera consapevolezza nei calciatori e dà grande spinta anche in vista del futuro”.

E sul mercato, compreso l’affare Conte: “Tutto dipende dal rapporto col presidente, le capacità del mister non sono in discussione e ha ottenuto ottimi risultati. Lautaro Martinez? Ha un potenziale incredibile, è un talento. Ora mostra ottime cose, ma presto esploderà ancora di più. Non saprei se è meglio trattenerlo a tutti i costi o se invece conviene lasciarlo andare. Ibrahimovic-Eto’o fu un’operazione conveniente per entrambi i club, anche se è per l’Inter che ha avuto effetti fantastici”.

Infine un pensiero su Messi: “Immagino che l’Inter ci abbia già provato”, ha detto Moratti. “Ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino sul Duomo di Milano e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. In caso contrario, penso che lo faranno presto. Non si tratta di un’operazione semplice dal punto di vista economico, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà del giocatore. Messi deve capire se vuole davvero lasciare il Barcellona“.

