Moratti: “Inter, a volte i cambiamenti sono positivi”

Massimo Moratti ha commentato i possibili cambiamenti che possono investire l’Inter

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, commentando la situazione che sta caratterizzando il club nerazzurro, partendo dagli striscioni dei tifosi contro la proprietà cinese: “Queste sono le reazioni che la curva ha per partecipare alla vita della società. Mi dispiace per Zhang perché non credo che faccia apposta ad avere una situazione del genere. Credo che ha fatto e farà di tutto per evitarla. Non so cosa succederà con Conte, ma il club ha un futuro lo stesso, anche se ci saranno dei cambiamenti nell’ambito tecnico”.