Morientes: “Real-Barcellona? Lautaro Martinez può essere perfetto per entrambe”

L’ex attaccante del Real Madrid Fernando Morientes è convinto che Lautaro Martinez possa fare molto bene in Spagna. Barcellona? E perché non al Real Madrid? L’ex centravanti ha parlato ai microfoni di Sport relativamente a quello che sembra essere uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato, soprattutto in casa blaugrana.

PERFETTO – “In Spagna abbiamo avuto la fortuna di incontrare alcuni fantastici calciatori e allenatori argentini. Hanno un gene unico della sfida e grinta che è difficile da trovare in giocatori di altri Paesi”, ha spiegato Morientes. “Il Barcellona è molto interessata? Si, ma si è parlato anche del Real Madrid anche se mi sembra che l’opzione con il Barca sia più concreta. In ogni caso Lautaro Martinez è un giocatore molto interessante per entrambe le squadre. Ha una visione straordinaria del gioco. Stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti del mondo a questo punto. Penso che sia adatto sia al Barcellona che al Real Madrid“.