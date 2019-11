Mourinho chiaro su Eriksen: “Le sue scelte sul futuro influenzano le mie…”

Intervenuto a margine della conferenza stampa di vigilia del match contro l’Olympiacos, José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in modo chiaro anche del futuro di Christian Eriksen. Il danese è da tempo al centro dei rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dagli Spurs.

Poco utilizzato in questo avvio di stagione, lo stesso Special One ha detto la sua sull’impiego del classe 1992: “Le mie decisioni sulla possibilità di schierarlo dall’inizio si baseranno sulle prospettive future, inutile nasconderlo”, ha detto Mourinho. “Nel calcio bisogna essere concentrati sul presente, quindi in questo caso, sulla gara di Champions League, ma devo pensare anche al futuro e le sue scelte hanno ovviamente un’influenza sulle mie come tecnico. La cosa importante, in ogni caso, è che sia se dovesse restare con noi, sia che se ne dovesse andare, Christian è un bravo ragazzo che ama il club e i compagni: è uno di noi fino all’ultimo giorno”.