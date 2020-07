Mourinho, contatti con l’Inter: piace un attaccante dei nerazzurri

José Mourinho non ha mai dimenticato l’incredibile biennio all’Inter. Con i nerazzurri lo Special One ha vinto tutto, specialmente nel trionfale 2010 con il Triplete realizzato conquistando in un colpo solo campionato, Coppa Italia e Champions League. Ora, da tecnico avversario, deve trattare con i milanesi per convincerli a cedere giocatori convenienti e adatti al “suo” Tottenham. L’allenatore portoghese ha messo nel mirino uno degli attaccanti di proprietà della Beneamata.

ESTIMATORE

Secondo quanto riportato da Goal, infatti, Mourinho sarebbe un grande estimatore di Ivan Perisic. L’esterno croato è stato girato in prestito dall’Inter al Bayern Monaco, che può ancora usufruire del diritto di riscatto, versando una somma pari a 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai bavaresi.