Mourinho ha convinto il Tottenham: sfida alla Juventus per Zaniolo

In casa Tottenham è tempo di importanti cambiamenti. L’ultima stagione non è andata secondo le aspettative: eliminazioni precoci nelle coppe nazionali, un modesto sesto posto in Premier League e una deludente campagna europea in Champions. Per questo motivo gli Spurs sono chiamati a rifondare la squadra, sperando di rivivere giornate memorabili.

OBIETTIVO

Il primo grande sogno di mercato è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha convinto José Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico portoghese avrebbe indicato al Tottenham il talento azzurro come principale obiettivo. Al momento però i giallorossi non sembrano intenzionati a cedere il proprio gioiello. Il club inglese dovrà vedersela anche contro la Juventus, altra pretendente per Zaniolo.