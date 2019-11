Mourinho prepara il ritorno in panchina: due ipotesi per lo Special One

Il grande escluso di questa stagione calcistica è sicuramente José Mourinho. Lo Special One, infatti, non ha ancora trovato una panchina da cui ripartire dopo l’esperienza al Manchester United. Tuttavia, il portoghese potrebbe tornare presto in pista. Lo riporta il Daily Mail, convinto che l’ex tecnico dell’Inter stia valutando due ipotesi. La prima strada porta a Londra, stavolta direzione Tottenham. La posizione di Mauricio Pochettino non è affatto salda e altri passi falsi degli Spurs potrebbero agevolare la candidatura di Mourinho. La seconda ipotesi è il Real Madrid. Zinedine Zidane, per il momento, resiste, ma il portoghese tiene vivi i contatti con la capitale spagnola e non esclude un clamoroso ritorno.