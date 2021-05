Mourinho scalda la Roma: cover del telefono tutta giallorossa!

Josè Mourinho manda in visibilio i tifosi della Roma, pubblicando la sua nuova cover del telefono

Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho è diventato il nuovo allenatore della Roma . Lo ha annunciato il club, tre ore dopo aver dato il benservito a Fonseca, che condurrà la squadra giallorossa fino al termine della stagione. Lo ha esclamato lo stesso Special One, con un post su Instagram che ha già scaldato i tifosi, con un ‘Daje Roma’ finale che ha creato molto entusiasmo.

LA COVER DELLA ROMA – Non finisce qui, perché con Mourinho le sorprese sono dietro l’angolo. Lo sa benissimo l’Inter, che con il portoghese vinse lo storico triplete del 2010. A Roma impareranno a conoscerlo, o forse lo stanno già facendo. Perché Mou ha stupito ancora tutti, instaurando fin dal principio un feeling speciale, come solo lui sa fare. Dopo poche ore dall’annuncio, l’ex tecnico del Tottenham ha pubblicato su altro post su sui social in cui ha mostrato la sua nuova cover del telefono, rigorosamente giallorossa con le sue iniziali, JM.