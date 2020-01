Murillo, il retroscena: passaggio al Celta Vigo dopo aver fatto saltare trattativa col Galatasary

Tutto fatto tra Jeison Murillo e il Galatasary. Anzi, no… Il difensore colombiano sceglie il Celta Vigo e saluta la Sampdoria. Sembra essere andata più o meno così la trattativa che sta portando il difensore ex anche di Inter, Valencia e Barcellona a cambiare squadre.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, infatti, il colombiano era ad un passo dal Galatasary ma l’ambiente turco non lo ha mai convinto. Non tanto la società o i tifosi, quanto i problemi politici legati alla Turchia. E allora ecco che Murillo ha deciso di far saltare una trattativa che tra Sampdoria e società turca sembrava ormai andata in porto. Il difensore farà ritorno in Spagna, nel Celta Vigo, club che ereriderà il contratto che la squadra blucerchiata aveva fatto col Valencia, proprietaria del cartellino del giocatore.