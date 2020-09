Nacho-Real, divorzio in vista: il difensore può trasferirsi in Italia

In casa Real Madrid continua a prendere forma il mercato sia in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti c’è anche Nacho Fernandez. Il difensore centrale spagnolo è reduce da una stagione complessivamente positiva, ma non sembrerebbe rientrare nei piani del tecnico Zinedine Zidane. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ragion per cui la cessione dovrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato per permettere ai Blancos di monetizzare.

DESTINAZIONE

Secondo il Mundo Deportivo, l’agente del difensore, lo stesso di Alvaro Morata, avrebbe sondato il terreno in Italia. Nacho sarebbe stato accostato a tre club: Napoli, Roma e Milan. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.