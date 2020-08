Nainggolan, il futuro è un rebus: l’Inter si oppone al ritorno al Cagliari

E’ stato uno dei grandi esclusi nella rivoluzione della scorsa estate in casa Inter. Radja Nainggolan si è trovato fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e ha dovuto rilanciarsi altrove. A Cagliari ha ritrovato l’aria di casa e ha mostrato un rendimento convincente, decisamente più elevato rispetto a quello offerto nella stagione milanese. Tanto è bastato per far cambiare il vento.

CONTESO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ora che il suo prestito al Cagliari è scaduto, l’Inter non pare intenzionata a cederlo nuovamente. Anzi, Nainggolan sarebbe considerato da Conte come una pedina interessante per il proprio scacchiere. Dunque i nerazzurri starebbero alzando il muro di fronte alle richieste dei sardi, desiderosi di trattare l’acquisto di Radja. Il giocatore è rimasto legato ai sardi, ma potrebbe tentare di riscattarsi definitivamente agli occhi dei tifosi milanesi.