Nainggolan, il futuro sarà in Italia ma non al Cagliari o all’Inter

Radja Nainggolan resterà in Italia anche per la prossima stagione. Il belga sembra destinato a continuare l’avventura in Serie A dopo tanti anni, ma stando a quanto riporta il Mundo Deportivo il suo prosieguo di carriera non sarà né in Sardegna né in Lombardia.

IL FUTURO

Inter e Cagliari non dovrebbero far parte del futuro di Nainggolan. Questo è il presupposto da cui il Mundo Deportivo parte per tracciare il futuro del belga. La società sarda probabilmente non riuscirà ad ottenere sconti dai nerazzurri per il riscatto, mentre Antonio Conte continua a non essere convinto dalla potenziale permanenza di Nainggolan a Milano. Si aprono dunque nuove strade per il calciatore, che vorrebbe resta in Serie A, dove continua ad avere molte richieste.

DIFFICILE DA RIFIUTARE

Sembra che la Fiorentina sia interessata al giocatore e che sia pronta a fare un’offerta difficile da rifiutare. I toscani vorrebbero includere il calciatore in rosa per dare un apporto fondamentale dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, e per tentare fin dalla prossima stagione l’assalto ad un posto nelle competizioni europee. Commisso potrebbe soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri, a differenza del Cagliari, però le modalità del pagamento sono il punto centrale di una trattativa ancora agli albori. Nainggolan resterà in Italia, probabilmente in una nuova squadra. La Fiorentina è alla finestra e aspetta risvolti.