Nainggolan: “Per il mio futuro bisogna aspettare. Io con Messi all’Inter? No, perchè….”

Mercato ancora in fase di studio, ma il capitolo legato a Radja Nainggolan tiene banco da ormai diverse settimane. Il futuro del calciatore di proprietà dell’Inter non è ancora definito e il belga prova a scoprire le carte, nonostante non ci sia ancora molta chiarezza.

LE PAROLE DI NAINGGOLAN

“Oggi è la mia ultima giornata qui al Cagliari, poi staremo a vedere ma intanto il prestito è scaduto. Non mi è piaciuta troppo questa novità dei prolungamenti contrattuali a 14 mesi. Io con Messi all’Inter? No, è troppo forte (ride ndr)”. Queste le parole del Ninja riportate da FcInternews.