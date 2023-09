Nainggolan può tornare, lo vuole un club di Serie C

Incredibile ma vero, Radja Nainggolan potrebbe presto tornare a giocare in Serie C. Il centrocampista belga, che malamente ha chiuso la sua esperienza alla Spal, ha ricevuto l'interessamento da parte del Brindisi. Un'idea pazza ma non impossibile. I biancazzurri hanno aperto le porte al ninja mediante social, con un messaggio firmato dal direttore generale Pierluigi Valentino: "Caro Radja, noi uno slot libero lo abbiamo - si legge sul post condiviso via Facebook -. Brindisi è una città meravigliosa, la nostra tifoseria è tra le più belle d’Italia. Fossi in te un pensierino lo farei". Al momento non sembrano esserci altre pretendenti per Nainggolan, che dovrà scegliere se tornare immediatamente a giocare e optare per il Brindisi, o attendere un'offerta più "allettante".