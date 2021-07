Nainggolan: “Quando mi sento preso in giro è difficile che…”

Nainggolan ha parlato del suo trascorso all’Inter e del suo futuro

Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, lo scorso anno in prestito al Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il suo trascorso in nerazzurro: "Quando mi sento preso per il culo è difficile che poi accetto una persona. Quando l'Inter decise di darmi via, mi hanno detto le cose come stavano. Mi sono giocato le mie possibilità e non le ho avute, lui non mi ha mai detto che partito come titolare, non mi ha mai spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo, ma mi ha detto che mi dovevo tenere allenato per farmi trovare pronto. Poi è discutibile il fatto che non ho mai avuto 40 minuti di tempo per mettermi in gioco. Come ho spiegato anche a lui, non sono mai stato uno che ha giocato con la concorrenza. Sono sempre partito dal primo minuto e non so cosa voglia dire iniziare da ultimo per andare avanti. Magari sono più un giocatore da partita che da allenamento. Comunque se lo rivedessi, lo saluto perché con me sono sempre state messe le cose in chiaro. In Nazionale, invece, non mi è mai stato spiegato perché sono stato messo da parte. Vedermi titolare e non portarmi nei 23 mi sembra una follia".