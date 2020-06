Nainggolan, spunta una nuova pretendente che potrebbe far felice l’Inter…

Radja Nainggolan è sicuramente tra i calciatori più discussi in ottica calciomercato. Il centrocampista è in prestito al Cagliari ma è di proprietà dell’Inter. La squadra nerazzurra non si è ancora sbilanciata sulle sue intenzioni relativamente alla permanenza del Ninja per la prossima stagione. Per questo motivo i rumors sul futuro del belga si moltiplicano.

Stando a quanto riporta calciomercato.it che cita La Nazione, ci sarebbe una nuova possibile pista che porterebbe Nainggolan alla Fiorentina. La Viola sarebbe molto interessata al calciatore. Marotta non si è sbilanciato su futuro del centrocampista ma sa bene che potrebbe giocarsi le sue carte magari facendo rientrare questa operazione in quella più importante per arrivare al gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Commisso sarebbe disposto a prendere Nainggolan in prestito con obbligo di riscatto, formula certamente gradita ai nerazzurri.