Radja Nainggolan è pronto a riabbracciare il Cagliari per la terza volta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter e la società sarda avrebbero raggiunto l’accordo per il ritorno del centrocampista belga in Sardegna, con i nerazzurri che si sarebbero convinti a cedere il Ninja con la formula del prestito secco. L’accordo sarebbe ormai imminente.