Nainggolan: tra Cagliari, Inter e Roma spunta… l’Atalanta

Quale futuro per Radja Nainggolan? Il centrocampista belga, inizialmente snobbato dall’Inter e mandato in prestito al Cagliari, adesso ha più di una squadra a lui interessata. Il calciatore, capitano del club sardo, è di proprietà dei nerazzurri e sul suo destino sono tanti i quesiti.

L’Inter potrebbe tenerselo stretto e Conte potrebbe rigenerarlo e avere una freccia in più nella sua rosa. Allo stesso tempo il Ninja è molto felice in Sardegna dove ha sempre dato il massimo e dimostrato il suo valore. Ma le recenti voci di mercato lo vorrebbero anche in ottica Roma, dove farebbe un gradito ritorno. Stando all’Eco di Bergamo, però, esiste anche una quarta opzione: l’Atalanta. I bergamaschi sognano un colpo già pensato nella scorsa stagione quando il belga poi preferì tornare nella “sua” Sardegna. L’unico ostacolo sarebbe l’ingaggio da 4 milioni di euro. La Dea può contare sugli ottimi rapporti con l’Inter e penserebbe a Nainggolan come un jolly offensivo, sia come trequartista che come seconda punta. Il costo del cartellin si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Cifra che spaventa, in parte, il patron Percassi. Si tratta di un’operazione difficile, ma non impossibile…