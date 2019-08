Napoli, ad un passo l’arrivo di Llorente: già prenotate le visite. Guidolin: “Ragazzo d’oro”

Sempre più vicino al Napoli l’attaccante Fernando Llorente, rimasto svincolato dopo l’esperienza positiva al Tottenham. Il ritorno in Italia del “Re Leone”, 34enne, parrebbe cosa fatta: accordo biennale con il club azzurro da 2.5 milioni di euro a stagione, più le commissioni da un milione di euro per i due agenti (il fratello Chus e Frank Trimboli). Inoltre, stando alle ultime news di calciomercato, sono già state programmate le visite mediche nella clinica Villa Stuart, a Roma. Anche l’Inter, secondo Tuttosport, aveva effettuato un sondaggio per lo spagnolo, ma il Napoli resta saldamente in pole position.

In una intervista a Tuttonapoli.net, il suo ex allenatore allo Swansea Francesco Guidolin ne ha parlato molto bene: “Lo avevo chiesto espressamente, ha la stazza degli inglesi ma classe e tecnica degli spagnoli. Sa fare tutto, è un po’ avanti con gli anni ma gli basterà poco per essere al top. Ragazzo d’oro e prima ancora ottimo professionista: sarei davvero felice tornasse in Italia”.