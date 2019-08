Napoli, addio Ounas e Chiriches ma Llorente in arrivo: annuale con opzione a seconda dei gol

Il Napoli cede Ounas e Chiriches ma mette a segno un colpo in attacco: Fernando Llorente è ad un passo. La trattativa per il centravanti spagnolo pare essersi sbloccata e nelle prossime ore dovrebbe esserci la fumata bianca tanto attesa.

Come riporta Il Mattino, sarebbero stati svelati anche i dettagli del contratto: per il classe un anno con opzione rinnovo a seconda dei gol – quota 12 quella prevista -. Per Llorente pronto un ingaggio da 4 milioni di euro. Ancelotti avrà così un bomber di riserva pronto a dire la sua al posto di Mertens e Milik.

Intanto, Ounas e Chiriches lasciano la maglia azzurra. Il primo torna in Ligue 1 al Nizza, con la formula del prestito oneroso ed un diritto di riscatto a 25 milioni più il 30% sull’eventuale futura rivendita; il centrale rumeno, invece, approderà al Sassuolo da De Zerbi a titolo definitivo per 11 milioni.