Napoli, ADL non si fida e corre ai ripari: due obiettivi in caso addio Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen è appeso ad un filo e potrebbe cambiare da un momento all'altro. Tutto dipende dal sentiero che l'attaccante deciderà di intraprendere, se rinnovare con il Napoli o fare pressing alla dirigenza per un trasferimento al Psg. Ma viste le condizioni, offerta da 115 milioni con rialzo che dovrebbe presto arrivare, Aurelio De Laurentiis mette in campo la sua furbizia e si porta avanti. In caso di cessione, che ADL proverà ad evitare con ogni mezzo, secondo il Corriere del Mezzogiorno sarebbero due gli obiettivi che i partenopei avrebbero in mente per sostituire il nigeriano. Uno arriva direttamente dalla Serie A e sarebbe il sorprendente Rasmus Hojlund, l'altra è una pista estera che porterebbe a Jonathan David.

Il primo è la grande rivelazione stagionale dell'Atalanta, entrato nel mirino di diversi top club. Certo, un'annata buona non corrisponde al degno sostituto di Osimhen, ma le qualità ci sono e si può lavorare sul futuro. La pensano così anche Juventus e Manchester United, alla finestra per l'attaccante danese ma senza effettuare l'offensiva decisiva. Il suo valore tocca quota 45 milioni secondo Transfermarkt. Pista ancora più ambiziosa è quella del canadese David, il quale è visto come uno dei grandi talenti per il futuro. L'attaccante è di proprietà del Lille - come Osimhen prima di approdare a Napoli - ma per aggiudicarselo servirà uno sforzo immane: il valore di mercato si aggira intorno i 60 milioni di euro.