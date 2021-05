Napoli, al posto di Gattuso l’ammazza-Juve Sergio Conceição

De Laurentiis ha scelto il tecnico: sarà il portoghese Conceição

La mancata partecipazione alla Champions League fa cambiare i piani alla società che darà via a una epurazione. Era scontato l'addio al tecnico Rino Gattuso a prescindere dall'esito finale visto che il mister calabrese aveva rotto con il presidente Aurelio De Laurentiis che però ha anticipato il divorzio twittando subito dopo il pareggio contro il Verona. Quest'oggi si è saputo quale sarà il nuovo allenatore degli azzurri: l'ammazza Juve in Champions Sérgio Conceição. Sarà il portoghese ex calciatore di Parma e Lazio il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico portoghese, che ha guidato il Porto arrivato alle spalle dello Sporting, è atteso in Italia mercoledì, a Roma, per la firma del contratto. Per Conceição sarebbe pronto un contratto biennale. Il tecnico 46enne, ex centrocampista, ha giocato in Italia con Lazio, Inter e Parma. Sfumate del tutto le altre ipotesi con Spalletti che sembrava in pole fino a ieri sera prima del match contro il Verona.