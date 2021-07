Napoli, anche Vecino fra le idee per sostituire Demme

Spalletti vorrebbe nuovamente allenare il calciatore uruguaiano che tanto bene con lui ha fatto a Milano, sponda neroazzurra.

Luciano Spalletti e Matías Vecino , un'accoppiata che ha permesso all'Inter non solo di tornare in Champions League dopo 6 stagioni nel 2018, ma insieme hanno consentito al club milanese di porre le basi per riuscire, sotto la guida di Antonio Conte , a ritornare a vincere lo scudetto dopo 11 anni.

INTER - L'ex Fiorentina, ormai non trova più spazio all'Inter, Conte prima e Inzaghi ora non sembrano puntare molto su di lui. Il calciatore uruguaiano sarebbe ben felice di ritornare a lavorare con il tecnico che lo ha valorizzato nella milano neroazzurra.

TRATTATIVA - Per ora non c'è una vera e propria trattativa. L'Inter potrebbe decidere di cedere Vecino per fare cassa e investire nuove risorse sul mercato, ma per ora è abbastanza prematuro. Prima c'è da risolvere le trattative con il Cagliari legate a Nandez e Nainggolan.