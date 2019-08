Napoli-Atalanta, obiettivo comune: piace un talento ecuadoriano classe 2000

Potrebbe essere in Italia il futuro dell’attaccante Leonardo Campana, stella classe 2000 dell’Ecuador. Stando a quanto riportato da Radio Estrella, infatti, il Napoli avrebbe sondato il terreno per il talento che fu protagonista con la maglia dell’Ecuador nel Sudamericano Sub-19 2019 in cui è stato capocannoniere con 6 gol. L’offerta del club azzurro si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, con possibilità di inserire una percentuale di futura rivendita da destinare agli ecuadoriani del Barcelona SC, la squadra che ne detiene il cartellino. Ma anche l’Atalanta osserva la situazione ed è fra le numerose società interessate al ragazzo, possibile exploit del calcio internazionale.

Il presidente del Barcelona SC, José Francisco Cevallos, ha confermato la situazione: “Siamo in trattativa per la cessione di Campana, ma vogliamo mantenere il controllo del 30% del cartellino. In Europa è possibile che venga rivenduto e noi vorremmo rientrare in quegli affari. Anche una formazione messicana importante ha chiesto di lui, vedremo suo padre cosa dirà. C’è tempo fino al 2 settembre per venderlo”.