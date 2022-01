Napoli, caccia al sostituto di Insigne e ad un colpo per la difesa

Dopo Tuanzebe, il Napoli continua a lavorare ancora sul mercato.

Dopo l’arrivo di Tuanzebe per sostituire Manolas ceduto all’Olympiacos, il Napoli continua la sua ricerca principalmente rivolta ad un terzino sinistro oltre che, per il futuro, di un sostituto di Insigne che quest’estate lascerà gli azzurri per trasferirsi al Toronto, con un occhio anche a Mertens, in scadenza anche lui a giugno 2022. Come nomi per la fascia sinistra ci sono Reinildo Mandava del Lille, obiettivo da tempo di Giuntoli, ma il club francese non lo lascia partire a gennaio e Mathias Olivera del Getafe che invece apre ad una cessione in prestito del giocatore con obbligo di riscatto mentre i partenopei chiedono solamente un prestito secco: l'uruguaiano ha detto si al trasferimento in Italia e quindi rimane solo da trovare l’accordo con la sua società. Per giugno invece, come sostituto di Insigne, il Napoli segue con attenzione il 2000 argentino del River Plate, Julian Alvarez, che piace già a diversi club in giro per l’Europa con una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Oltre a lui, Giuntoli ha messo nel taccuino anche un altro giocatore del Fulham, dopo Anguissa, ovvero Tosin Adarabioyo, il difensore inglese di origini nigeriane scuola Manchester City, valutato dal club londinese oltre 15 milioni di euro.