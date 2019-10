Napoli, Callejon in scadenza: nel 2020 torna in Spagna? Due squadre su di lui

Potrebbe concludersi dopo sette stagioni l’avventura di José Maria Callejon nelle fila del Napoli. Lo spagnolo, classe 1987, è in scadenza per il prossimo giugno e alcuni club incominciano a mobilitarsi per assicurarsi uno dei più importanti esterni destri del panorama calcistico internazionale, ex Real Madrid e autore di 79 gol in oltre 300 presenze con la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, Callejon è nel mirino di due squadre spagnole: in primis l’Atletico Madrid del Cholo Diego Pablo Simeone, poi il Siviglia allenato da Julen Lopetegui. Il futuro del ragazzo 32enne potrebbe quindi essere nella capitale con la maglia dei Colchoneros, oppure avvicinarsi a casa, in Andalusia, essendo nato a Motril (che comunque dista quasi 300 km dalla città che sorge sulle rive del Guadalquivir).