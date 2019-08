Napoli, c’è il piano per Icardi: la chiave è Wanda Nara

Il Napoli ci crede. Non perde quota il sogno Mauro Icardi nei piani di Aurelio De Laurentiis. Infatti, gli azzurri non sembrano così convinti di Arkadiusz Milik e stanno valutando l’ipotesi di rinforzare l’attacco acquistando il centravanti argentino dell’Inter. Tuttavia, le pretese dei nerazzurri hanno rallentato drasticamente la trattativa. Il Napoli non molla la presa, ma per arrivare ad Icardi si sta valutando un deciso cambio di strategia. Gli azzurri avrebbero deciso di contattare la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, con lo scopo di trovare un accordo e sbloccare presto la situazione. Dunque, prima i partenopei vorrebbero strappare il sì di Maurito e poi eventualmente trattare nuovamente con l’Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport.