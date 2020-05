Napoli, centrocampo da rifondare: sfida a Inter e Juve per Tonali

In casa Napoli si inizia a ragionare sul futuro. Gli azzurri sembrano intenzionati a rivoluzionare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Il reparto destinato a subire importanti modifiche dovrebbe essere il centrocampo, con il possibile addio di Allan. In entrata, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato scelto il profilo di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista ha stupito tutti con un’ottima stagione al Brescia. I partenopei hanno deciso di farsi avanti sondando il terreno. Ovviamente non manca la concorrenza: Juventus e Inter hanno già messo gli occhi sul talento classe 2000. Si profila una sfida di mercato serrata tra i tre top club.