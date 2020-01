Napoli, cercansi rinforzi in difesa: occhi su un big del Tottenham

In casa Napoli è emergenza difesa. I tanti gol subiti hanno caratterizzato negativamente la prima parte del campionato degli azzurri. Così il mercato di riparazione diventa l’occasione giusta per valutare alcuni eventuali colpi di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco De Telegraaf, gli azzurri si sarebbero fatti avanti per il centrale difensivo del Tottenham Jan Vertonghen. Il giocatore è in uscita dagli Spurs ed è stato accostato all’Ajax, ma i Lancieri non sembrano convinti a causa delle richieste economiche avanzate dal difensore. Il Napoli è pronto a farsi avanti per il belga e potrebbe concludere l’affare già nel corso del mercato di riparazione.