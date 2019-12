Napoli, colpo dal Verona: accordo per 16 milioni di euro, arriverà a luglio

Accordo raggiunto fra Napoli ed Hellas Verona per l’acquisto di Sofyan Amrabat. Un colpo non da poco per il club azzurro, che già seguiva da tempo il centrocampista, messosi in luce (e non poco) in questo inizio di stagione con la maglia gialloblù, tanto da aver attirato su di sé moltissime squadre. Il Verona dovrà riscattare Amrabat dal Bruges per 3,5 milioni di euro, poi ne farà una plusvalenza strepitosa, in quanto sarà ceduto ai partenopei per 16 milioni di euro (pressoché a metà fra la richiesta di 20 di Setti e i 14 della prima offerta di De Laurentiis). Ora il marocchino guadagna 300mila euro di stipendio, al Napoli verrà addirittura quadruplicato.

NEXT SEASON – Attenzione: Amrabat sarà sì azzurro, ma solo dalla prossima stagione. Per le varie regole sui trasferimenti, il giocatore non potrà essere del Napoli già nella sessione di mercato invernale perché prima del Verona ha già giocato per 81 minuti con il Bruges a inizio stagione in Jupiler Pro League.