Napoli, colpo di mercato dalla Russia per l’estate

Il Napoli continua la sua politica di scovare talenti in giro per il mondo. Dopo Kvara un altro obiettivo viene dall'est e precisamente dalla Russia. Secondo Sport24.ru, il Napoli tenterà di portarsi alle pendici del Vesuvio in estate il difensore del Cska Igor Diveev. Il difensore è un'opzione allettante visto il costo del cartellino ritenuto basso. L'interesse per Diveev è anche da parte del Venezia che ha un asse con la Russia, ma la squadra lagunare militando in B non è una opzione valida per il difensore 23enne. Il suo agente Oleg Eremin sempre a Sport24.ru ha ammesso che l'interesse del Napoli per il suo assisto c'è. In questa stagione con la maglia del Cska Diveev ha collezionato 11 presenze segnando un gol ai ceceni dell'Akhmat Grozny. Poi si è infortunato seriamente a ottobre del 2022 ed è tornato a disposizione del suo allenatore lo scorso 12 marzo nel match contro il Samara (ex squadra di Pasquato) rimanendo in panchina. Il ritorno in campo contro lo Zenit per 33' lo scorso 19 marzo.