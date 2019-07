Napoli, colpo in arrivo dalla Turchia: prenotato un giocatore dal Fenerbahce

Il Napoli non si ferma in questa fase del mercato. Gli azzurri stanno per concludere la trattativa con il Fenerbahce per Elif Elmas. Il centrocampista di origini macedoni è uno dei gioielli del club turco ed i partenopei lo considerano un profilo ideale per puntellare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Lo riporta Sky Sport. La trattativa dovrebbe concludersi positivamente. Il presidente Aurelio De Laurentiis sborserebbe 16 milioni di euro per assicurarsi il giocatore. Attualmente comunque si lavora per rifinire i dettagli della trattativa. I vertici del Napoli stanno discutendo con l’entourage di Elmas per stabilire le cifre del contratto.