Napoli, concreto interesse per Berge

Il Napoli vuole completare il reparto di centrocampo. Il DS Giuntoli continua a lavorare alacremente.

TRATTATIVA - A causa della retrocessione dello Sheffield United, la squadra inglese sta per disputare la Championship. Il calciatore ex Genk vorrebbe cambiare aria, magari provando una nuova esperienza in un campionato completamente diverso come la Serie A Italiana. Secondo le indiscrezioni, la richiesta fatta al Napoli per l'acquisto del suo cartellino, sarebbe di circa 15 milioni di Euro. Distanza ancora abbastanza ampia tra le parti, ma Giuntoli è al lavoro per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Luciano Spalletti.