Napoli, contatti tra il PSG e l’agente di Koulibaly

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, due stagioni fa era considerato il miglior centrale del mondo, poi le sue prestazioni sono calate, ma si tratta sempre di un difensore dal sicuro affidamento per continuità e rendimento in campo. Per il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti, il difensore senegalese è incedibile, ma per il presidente De Laurentiis non è così.