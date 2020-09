Napoli, continua l’asta per Koulibaly: in arrivo un’offerta da 82 milioni

Nonostante l’ultima stagione non sia stata particolarmente esaltante, Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale. Il difensore centrale senegalese, infatti, è uno dei giocatori più ricercati grazie alla sua tecnica invidiabile e allo strapotere fisico che sa mettere in diverse situazioni in campo. Il Napoli deve fare i conti con diverse offerte che potrebbero spingerlo a privarsi del suo totem difensivo.

DUELLO

Sulle tracce di Koulibaly, infatti ci sarebbero due club: Manchester City e Paris Saint-Germain. Proprio i parigini sarebbero in pole position, forti di un’offerta da 82 milioni di euro, superiore al prezzo base fissato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Una brutta notizia per Pep Guardiola. Lo riporta il Telegraph.