Napoli, Cristiano Ronaldo ha detto sì al trasferimento. Le ultime

Giorni decisivi per un eventuale approdo a Napoli di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes sta cercando di chiudere l'operazione tenendo aperte le strade di Manchester e di Napoli. Ma in questa operazione è obbligatori la cessione di Osimhen. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il potente intermediario Mendes ha fatto presente al presidente Aurelio De Laurentiis di aver in mano altre opportunità per Osimhen: sempre con un incasso da 100 milioni per gli azzurri. Del resto nella Premier in queste battute finali c’è un’autentica corsa all’oro: ad esempio il Chelsea non ha ancora chiuso per Aubameyang e le alternative non mancano. In ogni caso CR7 ha già dato il suo ok al trasferimento in Campania: di conseguenza lo United è vincolato al patto con Mendes a condizioni super convenienti per De Laurentiis. Tanto meno appare all’ordine del giorno l’ipotesi di uno sbarco di CR7 ad Amsterdam, in questo caso in cambio di Antony. Evidentemente l’appeal di Napoli è molto più attraente per lo stesso giocatore. Per Ronaldo le condizioni per il Napoli sono vantaggiosissime, vale a dire senza costi di cartellino. Ma addirittura anche con l’ingaggio a carico degli inglesi: ben 29 milioni netti.