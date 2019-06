Napoli, De Laurentiis conferma: “Stiamo trattando James Rodriguez. Su Albiol e Manolas…”

Il Napoli sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione, durante la quale spera di poter ridurre il gap dalla Juventus. E ad illustrare i programmi futuri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

AMICHEVOLE COL BARCELLONA – “Oggi posso confermarlo, faremo una doppia amichevole con il Barcellona ad agosto: il 7 a Miami e il 10 a Detroit. Sarà una sfida che ci aiuterà a capire il nostro livello”.

JAMES RODRIGUEZ – “James è un desiderio di Ancelotti, anche se non so quanto risponda al 100% alle esigenze del nostro gioco. Sicuramente, però, le sue qualità non si mettono in discussione. Il nostro mister lo conosce bene per averlo già avuto e saprà come può tornargli utile. Anche se sarà costosissimo, noi andiammo avanti nel trattarlo. Se non dovesse andare in porto, parleremo con Raiola di Lozano”.

ALBIOL E MANOLAS – “Albiol ci ha comunicato che non vuole proseguire con noi: se vuole andare via mi fa solo una cortesia, vista la sua età. Per Manolas ci sono due scogli da superare: l’aspetto caratteriale, che mi sembra avere qualche problema, e la Roma. Dobbiamo capire a che prezzo acquistarlo, visto che inizia ad avere i suoi anni: la clausola deve essere abbassata”.